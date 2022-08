Herning (SID) - Ein Sturz von Europameister Andre Thieme (Plau am See) hat die Medaillen-Hoffnungen der deutschen Springreiter-Equipe bei der WM in Herning abrupt beendet. Thieme stürzte am dritten Hindernis aus dem Sattel seiner Stute Chakaria und lieferte damit das Streichergebnis. Am Ende belegte Deutschland den fünften Platz und erreichte dadurch zumindest das Minimalziel der vorzeitigen Olympia-Qualifikation für Paris 2024.

Weltmeister wurde Olympiasieger Schweden vor den Niederlanden und Großbritannien. Deutschland hatte zuletzt 2018 in Tryon Bronze gewonnen. Den bis dato letzten WM-Titel für eine deutsche Equipe gab es 2010 in Kentucky.

Damit fällt der als Mitfavorit angereiste Thieme auch für das Einzelfinale der besten 25 am Sonntag aus. Hierfür qualifiziert sind Jana Wargers (Hamburg) mit Limbridge und Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator auf den Plätzen 17 und 18 sowie Marcus Ehning (Borken) mit Stargold als 22.