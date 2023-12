Der am 10. Dezember wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagte Super-G der alpinen Skirennläuferinnen wird im österreichischen Zauchensee nachgeholt. Das teilte der Weltverband FIS am Samstag mit. Das Rennen soll am 12. Januar ( Freitag) durchgeführt werden. In Zauchensee stehen zudem eine Abfahrt am Samstag (13.) und ein weiterer Super-G am Sonntag (14.) auf dem Programm.