Motorrad-Pilot Philipp Öttl geht auch im kommenden Jahr in der Superbike-WM an den Start und fährt für das Team GMT94 Yamaha. Für den 27-Jährigen aus Ainring wird es die dritte Saison in der Meisterschaft für seriennahe Maschinen.

Öttl, der in diesem Jahr auf dem 15. Platz der Gesamtwertung landete, wechselt das Fabrikat. Seinen Platz beim Ducati-Rennstall GoEleven hatte der Oberbayer für 2024 an Andrea Iannone verloren, der Italiener kehrt nach Ablauf seiner vierjährigen Dopingsperre auf die WM-Bühne zurück.

"Ich fühle mich geehrt, zum Team stoßen zu dürfen. Bei den letzten Events der Saison 2023 habe ich einen Schritt nach vorne gemacht", sagte Öttl, diesen Weg wolle er fortsetzen. Öttl war 2020 aus der Moto2 in die Supersport-Klasse gewechselt, 2022 erfolgte der Aufstieg in die Superbike-WM. Öttl ist der einzige deutsche Pilot in der Serie.