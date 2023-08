Nach der Absage des Rennwochenendes in San Juan/Argentinien findet das Saisonfinale der Superbike-WM im spanischen Jerez statt.

Das Saisonfinale der Superbike-WM findet im spanischen Jerez statt. Nach der Absage des Rennwochenendes in San Juan/Argentinien werden die letzten Läufe in der Meisterschaft für seriennahe Motorräder am 28. und 29. Oktober auf dem Circuito de Jerez – Angel Nieto ausgetragen.

Die Rennen in Argentinien waren in der Vorwoche wegen einer "komplexen Situation" aufgrund von Wahlen abgesagt worden. Auf dem San Juan Villicum Circuit sollte vom 13. bis 15. Oktober gefahren werden.