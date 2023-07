Frithjof Seidel und Michelle Zimmer haben bei der WM-Premiere des Mixed-Duett-Wettbewerbs im Synchronschwimmen die Top 10 erreicht. Im Finale von Fukuoka kam das Duo auf den neunten Platz unter zwölf Teams. Die Final-Teilnahme war für Seidel und Zimmer, die in der Vorausscheidung Zehnte geworden waren, bereits ein Erfolg.

Gold ging mit 238,0033 Punkten souverän an China vor den USA (232,4033) und Japan (220,5867). Das deutsche Duett brachte es auf 197,3501 Zähler. Erst seit dieser Saison sind Männer in den Teamwettbewerben international zugelassen, auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris werden sie erstmals starten dürfen.

"Wir hatten während der Saison einige Rückschläge hinnehmen müssen, gerade, was das neue Wertungssystem angeht. Da mussten wir uns ein bisschen anpassen und sind immer noch dabei", hatte Seidel gesagt, dessen Mixed-Partnerin Zimmer ihn vor wenigen Jahren vom Wechsel zum Synchronschwimmen überzeugt hatte.