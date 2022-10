Köln (SID) - Lorena Brandl hat ein Kapitel deutscher Taekwondo-Geschichte geschrieben. Die Sportsoldatin gewann am Sonntag in Manchester als erste Frau der Deutschen Taekwondo Union (DTU) eine Goldmedaille bei einem Grand Prix. Wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Guadalajara/Mexiko (14. bis 20. November) triumphierte Brandl in der olympischen Klasse ab 67 kg.

"Es ist der Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Ich verstehe noch gar nicht, was passiert ist. Es ist meine erste Grand-Prix-Medaille überhaupt und dann auch noch eine Goldene", sagte Brandl.

Seit 2013 gibt es die Grand-Prix-Serie im Taekwondo, in der die besten 32 Athletinnen und Athleten jeder olympischen Gewichtsklasse gegeneinander antreten. Im September hatte bereits Ela Aydin Bronze in der Klasse bis 49 kg gewonnen.