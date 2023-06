Gute Nachrichten für die Telekom Baskets Bonn am Ende einer sportlich herausragenden Saison: Hauptsponsor Telekom erhöht sein Engagement beim Champions-League-Sieger und Bundesligafinalisten um eine Million Euro bis zum Vertragsende Mitte 2024. Das gab das Unternehmen am Freitag vor dem vierten Spiel der Play-off-Serie in Ulm bekannt.

"Die Telekom Baskets sind ein Aushängeschild für Bonn und die Telekom. Wir wollen gemeinsam mit den Verantwortlichen des Klubs das Sponsoring breiter aufstellen und versuchen, dem Verein im Profibasketball eine Perspektive zu geben und den Basketball-Standort Bonn langfristig zu sichern", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges. Die Telekom ist seit 1995 Hauptsponsor des Vereins, Gespräche über ein weiteres Engagement über 2024 hinaus sollen geführt werden.

Der Konzern hatte sein finanzielles Engagement für diese und die kommende Saison reduziert, mit dem Plan, mehr Geldgeber zu überzeugen. "Bis das neue Sponsoring-Konzept trägt, ist die Telekom weiter da und erhöht den Etat um eine Million Euro", sagte Michael Hagspihl, bei der Telekom für das Sponsoring zuständig, dem Bonner Generalanzeiger: "Aber klar ist auch: "Wir wollen mehr Sponsoren gewinnen, damit die Wettbewerbsfähigkeit langfristig gesichert ist."

Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich freute sich über die "Sicherheit für die nächste Saison". Die Telekom gebe "40 bis 45 Prozent des Gesamtbudgets. Und wenn sie diesen Brocken aus dem Fundament reißen, würden Teile des darauf gebauten zusammenbrechen. Insofern wird das Baskets-Haus wieder stabilisiert", sagte Wiedlich.

Der 67-Jährige ist zuversichtlich, dass die Baskets auch in der kommenden Saison "wieder um die Play-offs mitspielen". In diesem Jahr hatte Bonn nach dem überraschenden Triumph in der Champions League das Finale der Bundesliga erreicht. Vor dem vierten Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/MagentaSport und Sport1) liegen die Baskets in der Serie gegen ratiopharm Ulm 1:2 zurück.