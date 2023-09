Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann tut sich nach dem historischen WM-Titel mit der Umstellung auf den Bundesliga-Alltag noch etwas schwer. "Es war sehr schwierig, danach runterzukommen. Und jetzt für den Saisonstart wieder fit zu sein. Es ist gerade schwierig reinzukommen. Ich bin natürlich hochmotiviert, jetzt wieder für Alba anzugreifen, aber es ist keine leichte Situation", sagte der Kapitän der Berliner am Montag.

Die Zeit nach dem großen WM-Triumph am 10. September in Manila sei "extrem ereignisreich" gewesen, so Thiemann: "Es war so viel los. Pressetermine, Aktivitäten mit dem Team, was echt richtig cool war. Aber auch wirklich anstrengend. Das war die ganze Zeit Action." Nur 18 Tage später steht für Thiemann und Co. am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn) der Bundesliga-Auftakt bei den MLP Academics Heidelberg auf dem Plan.

"Es ist ein großer Switch. Von 'Du hattest gerade die wichtigsten Spiele deines Lebens' zu einem normalen BBL-Spiel", gab Thiemann zu und fügte an: "Dieser Switch muss aber gelingen. Wir wollen in dieser Saison wieder um Titel mitspielen und bessere Play-offs spielen als letztes Jahr." In der Vorsaison war Alba im Viertelfinale am späteren Meister ratiopharm Ulm gescheitert.

Favorit auf die Meisterschaft ist in dieser Saison Bayern München. Während Alba Leistungsträger wie Maodo Lo oder Luke Sikma verließen, holten die Münchner unter anderem Serge Ibaka, der 2019 mit den Toronto Raptors NBA-Champion geworden war. "Die haben sich natürlich ordentlich verstärkt. Das ist definitiv eine Ansage", sagte Thiemann: "Aber nichtsdestotrotz: Auch in den vergangenen Jahren hatten sie sehr gute Kader und wir haben sie trotzdem geschlagen."