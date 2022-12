Die Tickets für die Special Olympics 2023 in Berlin (17. bis 25. Juni) sind am Donnerstag in den öffentlichen Vorverkauf gegangen.

Berlin (SID) - Die Tickets für die Special Olympics 2023 in Berlin (17. bis 25. Juni) sind am Donnerstag in den öffentlichen Vorverkauf gegangen. Das gaben die Organisatoren des Multi-Sport-Events für rund 7000 Aktive mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung aus 190 Nationen in 26 Sportarten bekannt.

Interessierte Sportfans können über die Internetseite www.berlin2023.org/tickets neben Gratiskarten auch Tagestickets im Einzelverkauf ab acht Euro sowie für Familien ab 24 Euro erwerben. Das für alle neun Tage gültige "Alle Wettbewerbe"-Ticket kostet 32 Euro und ermäßigt 24 Euro.