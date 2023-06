Nina Mittelham und Dang Qiu sind im Tischtennis-Einzel bei den Europaspielen in Krakau jeweils im Viertelfinale ausgeschieden.

Nina Mittelham und Dang Qiu sind im Tischtennis-Einzel bei den Europaspielen in Krakau jeweils im Viertelfinale ausgeschieden - die Goldmedaille und die damit verbundene Qualifikation für die Olympischen Spiele winkt ihnen aber trotzdem. Im Mixed-Finale spielen Mittelham und Qiu am Abend (19.50 Uhr) um das einzige in Polen zu vergebene Direktticket für Paris.

Dort treffen Mittelham und Qiu auf das ungarische Duo Nandor Exseki/Dora Madarasz. Im Einzel unterlag Mittelham der rumänischen Topspielerin Bernadette Szöcs mit 2:4, Europameister Qiu verlor mit 1:4 gegen den Franzosen Alexis Lebrun. Zuvor war bereits Altmeister Dimitrij Ovtcharov in der Runde der letzten 16 ausgeschieden.