Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat erneut das Endspiel um die Deutsche Tischtennis-Meisterschaft erreicht. Der Titelverteidiger gewann auch ohne den verletzten WM-Dritten Timo Boll das zweite Halbfinale der Best-of-three-Serie gegen den Post SV Mühlhausen mit 3:0. Anton Källberg, Dang Qiu und Kay Stumper holten wie schon beim 3:0 im ersten Vergleich die Punkte.

Gegner im Finale in eigener Halle wird entweder Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken oder Ex-Meister TTF Ochsenhausen. Das erste Halbfinale hatte Saarbrücken vor heimischen Fans 3:1 gewonnen, die zweite Begegnung findet am Freitag (19.00 Uhr) in Biberach statt.

Das Endspiel ist als Bestandteil der Multisport-DM "Die Finals 2023" in Düsseldorf am 9. Juli ( Sonntag) angesetzt. Im vergangenen Jahr hatte Düsseldorf durch ein 3:2 gegen Saarbrücken den Titel geholt.