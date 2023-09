Beim Kongress der Europäischen Tischtennis-Union (ETTU) sind vier Größen des deutschen Tischtennisverbandes ( DTTB) ausgezeichnet worden. Der Kontinentalverband ernannte Thomas Weikert zum Ehrenmitglied, während Michael Geiger, Tamara Boros und Martin Ostermann den "Badge of Honour" bekamen.

Weikert war von 2005 bis 2016 Chef des deutschen Tischtennisbundes und ist aktueller Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB). "Ich freue mich sehr über diese große Wertschätzung meiner Arbeit für den Tischtennissport auf den verschiedenen Ebenen. Es ist mir eine Ehre", sagte der 61-Jährige.

Der "Badge of Honour" ehrt Personen, die herausragende Beiträge zur Arbeit und den Zielen des Verbandes geleistet haben. Ostermann war langjähriger Verbandstrainer in Baden-Württemberg und außerdem im Ausland aktiv. Boros, Trainerin der deutschen Damen-Nationalmannschaft, war lange Zeit die beste Europäerin in der Weltrangliste. Geiger hatte von 2015 bis 2021 das Amt des DTTB-Präsidenten inne und freut sich über die Ehrung: "Schön, dass mit der Ehrung ausgedrückt wird, dass ich einen - wenn auch kleinen - Beitrag zur Gemeinschaft des europäischen Tischtennis beitragen konnte."