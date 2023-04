Köln (SID) - Der Deutsche Tischtennis-Bund ( DTTB) plant bei der Einzel-WM im südafrikanischen Durban (20. bis 28. Mai) mit seinen Top-Spielern Dang Qiu und Ying Han und hofft zugleich auf eine rechtzeitige Genesung des Rekordeuropameisters Timo Boll. Der Weltranglistenachte Qiu sowie die im ITTF-Ranking an Position zehn notierte Han stehen an der Spitze des zehnköpfigen Aufgebots für die zweiten Titelkämpfen auf dem afrikanischen Kontinent nach Kairo 1939.

"Wir fahren mit einem Aufgebot nach Durban, das sowohl bei den Herren als auch bei den Damen sehr konkurrenzfähig ist", sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause: "Auch in Südafrika wollen wir zunächst unsere Setzung erfüllen und auch diesmal wieder versuchen, in der einen oder der anderen Konkurrenz in der entscheidenden Phase vertreten zu sein, wenn um den Einzug in die Medaillenränge gespielt wird."

Zum Aufgebot der Männer zählen neben Europameister Qiu und Altmeister Boll der Olympiadritte Dimitrij Ovtcharov, der Weltranglisten-16. Patrick Franziska und der Weltranglisten-26. Benedikt Duda. Boll, WM-Dritter 2011 und 2021, kuriert aktuell noch eine hartnäckige Schulterverletzung aus.

Ein WM-Start droht zu einem Wettlauf mit der Zeit zu werden. "Es wird noch dauern", hatte Boll dem SID 49 Tage vor dem ersten WM-Aufschlag gesagt: "Wie lange es noch dauern wird, kann mir aktuell kein Arzt sagen. Es ist eine Entzündungsgeschichte, von der viele Partien betroffen sind - Schulter ist kompliziert."

Bei den Frauen setzt Bundestrainerin Tamara Boros auf Europe-Top-16-Siegerin Han, die Weltranglisten-15. Nina Mittelham, die beiden EM-Dritten Xiaona Shan und Sabine Winter sowie die erst 16 Jahre alte Annett Kaufmann.