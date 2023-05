Die Weltranglistenzehnte Ying Han hat ihr Erstrundenmatch bei der Tischtennis-WM in Durban glatt in vier Sätzen gewonnen.

Deutschlands Topspielerin Ying Han hat ihre Auftakthürde bei der Tischtennis-WM in Durban souverän gemeistert. Die Weltranglistenzehnte bezwang die Engländerin Tin-Tin Ho mit 4:0 und folgte der Berlinerin Nina Mittelham in die zweite Runde. Die EM-Zweite hatte bereits am Samstag ihr Erstrundenmatch gegen die Südafrikanerin Zodwa Maphanga ebenfalls im Schnelldurchgang mit 4:0 gewonnen.

Am Sonntag stehen zehn Matches mit deutscher Beteiligung auf dem Programm. Ohne den an der Schulter verletzten Altmeister Timo Boll ruhen die deutschen Hoffnungen im Männereinzel auf Ovtcharov ( Neu-Ulm) und Dang Qiu ( Düsseldorf). Der Europameister greift wie seine Teamkollegen Patrick Franziska ( Saarbrücken), Ruwen Filus ( Fulda) und Benedikt Duda ( Bergneustadt) am Sonntag ins WM-Geschehen ein. Ovtcharov hatte sich am Samstag mit einem Arbeitssieg in die zweite Runde gekämpft.