Köln (SID) - Titelverteidiger Karl Geiger hat mit einer guten Qualifikation seine Ambitionen für die Skiflug-WM in Vikersund untermauert. Der 29-Jährige flog am "Monster-Bakken" in Vikersund auf 221,5 m und belegte den sechsten Rang. Gewinner der Vorausscheidung auf der größten Schanze der Welt wurde Weltrekordler Stefan Kraft aus Österreich, der auf 230,0 m segelte.

Constantin Schmid als Achter und Andreas Wellinger als Zehnter zeigten ebenfalls starke Leistungen. Markus Eisenbichler, bei Geigers Triumph 2020 in Planica Dritter, folgte auf dem 13. Rang. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister Severin Freund belegte den 20. Platz, Stephan Leyhe hatte es im Training nicht in das fünfköpfige DSV-Team geschafft.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag, die Jungs haben sich gut eingeflogen. Ein paar Meter müssen wir aber noch finden", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD: "Die Jungs können jetzt ruhig schlafen gehen."

Den weitesten Flug des Tages zeigte der Slowene Domen Prevc, der im Training 242,0 m erreichte. Der in Vikersund von Kraft im Jahr 2017 aufgestellte Weltrekord steht bei 253,5 m.

Der Medaillenkampf beginnt am Freitag (16.30 Uhr/ARD) mit zwei Durchgängen, die Entscheidung fällt am Samstag in zwei weiteren Durchgängen. Am Sonntag steht zum Abschluss der Teamwettkampf auf dem Programm.