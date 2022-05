Berlin (SID) - Der frühere Wassersprung-Weltmeister und Olympia-Fahnenträger Patrick Hausding verkündet nach SID-Informationen am Mittwoch seinen Rücktritt vom Leistungssport. Vor den deutschen Meisterschaften in Hausdings Geburtsstadt Berlin berichtete am Dienstag auch die Bild-Zeitung über die Entscheidung des 33-Jährigen zur Beendigung seiner Laufbahn.

Hausding avancierte um Laufe seiner Karriere zum erfolgreichsten Wasserspringer des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV). Der viermalige Olympia-Teilnehmer gewann bei den Sommerspielen 2008 in Peking Silber im Synchronspringen vom Turm, 2016 in Rio de Janeiro Bronze vom Dreimeter-Brett und im Vorjahr in Tokio nochmals Bronze im Synchronspringen vom Dreimeter-Brett. "Alles geht einmal zu Ende", hatte Hausdings bereits unmittelbar nach dem Wettkampf in Japan seinen Abschied angedeutet.

Neben seinem WM-Titel von 2013 in Barcelona im Synchronspringen vom Turm mit seinem Partner Sascha Klein stellen Hausdings insgesamt 15 Erfolge bei Europameisterschaften einen Rekord dar. In WM-Wettbewerben erreichte der Sportsoldat zudem zweimal zweite Plätze und einmal Rang drei.

Als Anerkennung für seine langjährigen Erfolge und tadellose Haltung wurde Hausding vor den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr zum Fahnenträger bestimmt. Zusammen mit Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig führte der Routinier die Mannschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) bei der Eröffnungsfeier in Tokio ins Stadion.

Über Hausdings Zukunftspläne ist noch nichts bekannt. Momentan absolviert der Rekordspringer in Berlin ein Lehramtsstudium in den Fächern Englisch und Sport. Denkbar dürfte allerdings auch sein, dass der DSV seinen erfolgreichsten Wasserspringer auch für die kommenden Jahre an sich binden will und Hausding eine Stelle im Trainerstab anbieten könnte.