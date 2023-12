Der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB) hat Isabell Sawade und Gordon Herbert als Trainerin und Trainer des Jahres ausgezeichnet. Sawade erhielt den Preis für ihr Engagement als Teamchefin des Nationalteams der Rhythmischen Sportgymnastik, Herbert hatte die Basketball-Nationalmannschaft im Spätsommer zum WM-Titel geführt.

Sawade wurde im Rahmen der Gala "Sportler des Jahres" am Sonntag in Baden-Baden gewürdigt, Herbert musste aufgrund eines Trauerfalls in der Familie kurzfristig absagen.

"Es ist sehr schade, dass wir Gordon Herbert nicht persönlich ehren konnten, das werden wir aber zeitnah nachholen. Wer einen solch sensationellen Erfolg wie die Basketball-Weltmeisterschaft mit seinem Team holt, dem gebührt ohne Zweifel der Titel 'Trainer des Jahres'", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert.

Unter Sawade gewann das deutsche Team bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr fünf Goldmedaillen im Einzel durch Darja Varfolomeev, hinzu kam Silber mit der Mannschaft. "Ich freue mich sehr über diesen tollen Preis, der Anerkennung für die jahrelange Arbeit unseres Teams in der Rhythmischen Sportgymnastik ist. Stellvertretend für das gesamte Team nehme ich ihn gerne entgegen", sagte Sawade.