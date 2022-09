Frankfurt am Main (SID) - Triathletin Lisa Tertsch hat beim Weltcup im tschechischen Karlsbad erneut eine Spitzenplatzierung eingefahren. Die 23-Jährige kam eine Woche nach ihrem Sieg in Valencia in 2:07:12 Stunden auf Rang sechs - nach 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen fehlten ihr 2:07 Minuten auf Siegerin Leonie Periault aus Frankreich.

Marlene Gomez-Göggel als Achte sowie Selina Klamt als Neunte komplettierten das gute deutsche Mannschaftsergebnis.