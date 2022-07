Triathletin Lisa Tertsch hat knapp drei Wochen vor der Heim-EM in München erneut ihre Topform nachgewiesen.

Frankfurt am Main (SID) - Triathletin Lisa Tertsch hat knapp drei Wochen vor der Heim-EM in München erneut ihre Topform nachgewiesen. Die Darmstädterin kam beim Weltcup im spanischen Pontevedra dank einer starken Aufholjagd auf der Laufstrecke auf Rang zwei, auf die tschechische Siegerin Petra Kurikova fehlten letztlich nur zwölf Sekunden. Die 23-Jährige hatte zuletzt auch als Dritte im Rahmen der WM-Serie in Hamburg überzeugt.

Im Weltcup war es ihr insgesamt dritter Podestplatz, 2019 hatte sie in Antwerpen sogar triumphiert. Bei den European Championships in München sind vom 12. bis 14. August die Triathlon-Wettkämpfe über die olympische Distanz geplant.