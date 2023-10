Die deutschen Triathletinnen Nina Eim und Marlene Gomez-Göggel haben beim Weltcup in Rom in einem spannenden Finish einen Doppelsieg gefeiert.

Sprint-Europameisterin Eim kam auf ihrer Paradestrecke nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen in 59:26 Minuten nur fünf Sekunden vor ihrer Teamkollegin als Erste ins Ziel. Dritte wurde die Schweizerin Cathia Schär mit lediglich neun Sekunden Rückstand zu Eim.

Die Potsdamerin feierte damit den zehnten Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Für Olympia 2024 in Paris war sie bereits vor dem Rennen qualifiziert.