Die ehemalige WM-Dritte Laura Lindemann führt das Aufgebot der Deutschen Triathlon Union (DTU) für die Heim-EM in München an.

Frankfurt am Main (SID) - Die ehemalige WM-Dritte Laura Lindemann führt das Aufgebot der Deutschen Triathlon Union (DTU) für die Heim-EM in München an. Neben Lindemann gehen bei den Frauen Anabel Knoll, Annika Koch, Lisa Tertsch und Marlene Gomez-Göggel auf die olympische Distanz über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren sowie 10 Kilometer Laufen. Bei den Männern treten Lasse Lührs, Lasse Priester, Tim Hellwig, Jonas Schomburg und Jannik Schaufler für Deutschland an.

DTU-Sportdirektor Jörg Bügner sprach von einer "leistungsstarken" Mannschaft. "Unsere Athletinnen und Athleten werden selbstbewusst an den Start gehen, denn sie haben in den vergangenen Wochen und Monaten starke Ergebnisse in Rennen gegen die Besten der Welt erzielt. Dies stimmt uns zuversichtlich für die Europameisterschaften und lässt uns auf starke Auftritte hoffen", sagte Bügner.

Die Titelkämpfe finden im Rahmen der European Championships (11. bis 21. August) in der bayrischen Landeshauptstadt statt, die Triathlonrennen sind vom 12. bis 14. August geplant. Nach den Einzelrennen der Frauen und Männer gibt es am letzten Wettkampftag noch eine Mixed Staffel.