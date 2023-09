Lasse Lührs ( Bonn) hat sich im spanischen Pontevedra beim Grand Final der World Triathlon Championships Series (WTCS) als Fünfter das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 so gut wie gesichert. Tim Hellwig (St. Ingbert), der seinen Paris-Startplatz bereits Ende August geholt hatte, wurde hinter dem Franzosen Dorian Coninx Zweiter.

"Ich bin noch sprachlos. Das Rennen war perfekt. Ich hatte ein gutes Schwimmen, habe mich auf dem Rad gut gefühlt und beim Laufen konnte ich mithalten", sagte Lührs, der nach der olympischen Distanz (1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) 22 Sekunden hinter dem Sieger lag. "Auch wenn ich zum Schluss den anderen Vier nicht mehr folgen konnte, war es das bislang beste Rennen meiner Karriere. Wahnsinn, dass es mit der Olympia-Qualifikation geklappt hat. Mein Traum wird wahr, auf den ich solange hingearbeitet habe."

Hellwig ging als Führender auf die letzten Meter, musste Coninx aber noch passieren lassen. "Es hat fast alles funktioniert, am Ende habe ich leider den Zielsprint knapp verloren. Aber Rang zwei nehme ich gerne mit", sagte der 24-Jährige. Lasse Nygaard Priester ( Saarbrücken) wurde Zehnter.

Wie Hellwig zuvor erfüllte Lührs mit einer Top-8-Platzierung die Nominierungskriterien des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB) und der Deutschen Triathlon Union (DTU). Beide haben ihren Platz sicher, wenn sie im Individual Olympic Qualification Ranking Ende Mai 2024 eine Platzierung unter den ersten 30 einnehmen. Über die finale Nominierung entscheidet der DOSB.

Am Nachmittag hatte Simon Henseleit (Schongau) in Pontevedra Gold bei der U23-WM gewonnen. Ebenfalls Gold ging in den Para-Wettbewerben an Martin Schulz ( Leipzig).