Tschechiens Regierung hat die Teilnahme russischer Athleten an allen sportlichen Wettbewerben im Lande aufgrund des Krieges in der Ukraine verboten.

Die tschechische Regierung hat die Teilnahme russischer Athleten an allen sportlichen Wettbewerben im Lande untersagt. Das teilte die Regierung am Mittwochabend mit Verweis auf die anhaltende Invasion Russlands in die Ukraine mit.

"Die Teilnahme von Einzelsportlern und Sportmannschaften, die die Russische Föderation vertreten, an Sportwettkämpfen und Spielen, die auf tschechischem Boden organisiert werden", sei verboten. Ob von dem Ausschluss auch belarussische Athleten betroffen sind, ist nicht bekannt.

Damit ist eine Teilnahme des fünfmaligen Eishockey-Weltmeisters Russland bei der Weltmeisterschaft 2024, die in Tschechien ausgetragen wird, vorerst ausgeschlossen.

Athleten und Mannschaften, die die Tschechische Republik vertreten, dürfen auch nicht an Wettkämpfen in Russland teilnehmen. Die Entscheidung wurde auf Antrag der tschechischen Sportverbände getroffen.