Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel steht vor seiner Zelt-Premiere auf dem berühmten Oktoberfest. Es sei erst einmal auf der Wiesn gewesen, "das war mit meiner Tochter und tagsüber. Da haben wir Fahrgeschäfte und Süßigkeitenstände ausgeraubt. Das war's auch schon", verriet Tuchel beim Lederhosen-Shooting des Rekordmeisters mit einem Schmunzeln.

Der FC Bayern besucht traditionell einmal mit dem ganzen Team das Oktoberfest. Die Münchner sind dabei immer im Käfer-Festzelt eingeladen. Er sei bei dieser Gelegenheit, so Tuchel, "tatsächlich zum ersten Mal im Zelt".

Tuchel ist im bayrisch-schwäbischen Krumbach geboren. Das sei "hart an der Grenze zu Baden-Württemberg". Da sei auch "die Lederhose nicht ganz so verbreitet", erzählte der Bayern-Trainer. Bei der Meisterfeier im Mai trug Tuchel Tracht. Und davor? "Das ist lange her, dass ich eine Lederhose getragen habe. Aber ich habe Kinderfotos in der klassischen Latz-Lederhose."