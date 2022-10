Doch ein deutscher Stammpilot in der kommenden Saison in der Motorrad-WM: Nach dem Abgang von Marcel Schrötter steigt Lukas Tulovic in die Moto2 auf.

Köln (SID) - Doch ein deutscher Stammpilot in der kommenden Saison in der Motorrad-WM: Nach dem Abgang von Marcel Schrötter zum Jahresende steigt der 22 Jahre alte Lukas Tulovic (Eberbach) in die Moto2 auf. Das teilte sein künftiges Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP, das zur neuen Saison aus Intact GP und Husqvarna Motorcycles entsteht, am Dienstag mit. Das Team wird in der Moto2 und Moto3 an den Start gehen.

Tulovic gewann jüngst die Moto2-Europameisterschaft im Juniorenbereich. In den Jahren 2018 und 2019 war er bereits dreimal als Ersatzfahrer in der Moto2 zum Einsatz gekommen, zudem sammelte er Erfahrung im MotoE World Cup.

"Dieser Zusammenschluss ist ein neuer und ein aufregender Schritt für unser Team, der eine neue Ära einleitet. Wir haben eine neue Marke, neue Fahrer und eine neue Richtung. Lukas ist sehr gereift, sodass er auch diesen Schritt mit uns zusammen schaffen kann", sagte Teammanager Jürgen Lingg.