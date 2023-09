Ex-Europameisterin Emma Malewski verpasst nach einem Trainingsunfall die Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen (30. September bis 8. Oktober). Das gab der Deutsche Turner-Bund am Dienstagabend bekannt. Kurz vor der Abreise nach Belgien verletzte sich die 19-Jährige im Frankfurter Trainingslager beim Abgang am Stufenbarren am linken Fuß. Die MRT-Untersuchung ergab einen Syndesmoseriss.

"Es ist ein großer Schock für mich. Die ersten Gedanken waren sofort, was ist nun mit der WM? Leider kann ich die Situation nicht ändern, meine ganze Kraft und Unterstützung gilt nun meinen Mädels. Ich hoffe, dass sie die Olympiaquali schaffen", sagte Malewski.

Für die Europameisterin 2022 am Schwebebalken rückt die Bremerin Karina Schönmaier in die Startriege. Malewski ist bereits der zweite prominente Ausfall nach der deutschen Rekordmeisterin Elisabeth Seitz. Die Stuttgarterin hatte im Training einen Achillessehnenriss erlitten. Angeführt wird das Team von Sarah Voss ( Köln) und der früheren Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz.

Bei der WM geht es für die deutschen Frauen- und Männerriegen um Plätze bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Dafür müssen die beiden deutschen Teams in der Qualifikation jeweils mindestens Platz zwölf erreichen.