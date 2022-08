Köln (SID) - Vorzeigeturnerin Kim Bui wird nach der EM im Rahmen der European Championships Mitte August ihre Karriere beenden. Das gab die 33-Jährige, die seit 17 Jahren in der Nationalmannschaft turnt, am Mittwoch bekannt. Kim Bui war unter anderem als Athletensprecherin im Deutschen Turner-Bund (DTB) engagiert und hat sich mit ihren Kolleginnen für das Tragen von Ganzkörperanzügen stark gemacht.

"Ich habe dem Leistungssport viel zu verdanken und durch den Leistungssport unglaublich viel in meinem Leben erfahren", sagte Bui. "Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen und auch neue Dinge, für die bisher keine Zeit war, in mein Leben zu lassen. Ich freue mich sehr auf diesen neuen, aber auch ungewohnten Abschnitt und bin zugleich stolz, dass ich meinen Abschied in München mit einem hoffentlich tollen Wettkampf geben darf."

Buis größter Erfolg war die Bronzemedaille bei der EM 2011 in Berlin, sie nahm an drei Olympischen Spielen teil und ist deutsche Meisterin am Boden und Barren. "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist", sagte die Stuttgarterin: "Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Ich bin nun mutig und bereit, die Welt außerhalb der Turnhalle zu entdecken."