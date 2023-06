Das WM-Auftaktspiel der australischen Fußballerinnen gegen Irland in Sydney ist mit 81.500 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft.

Das Auftaktspiel der australischen Fußballerinnen bei der anstehenden Weltmeisterschaft ist ausverkauft. Wie WM-Chef Dave Beeche der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, werden zur Partie zwischen dem Co-Gastgeber und Irland am 20. Juli in Sydney 81.500 Zuschauerinnen und Zuschauern erwartet, es sei "nichts mehr frei", sagte er.

Wenige Stunden vorher findet in Auckland das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen statt, für die Begegnung sind nach Beeche noch "ein paar Tausend" Karten erhältlich. Der Funktionär rechnet allerdings damit, dass auch die Resttickets bis zum Turnierstart noch verkauft werden. "Das wird ein großer Tag für den Frauenfußball", sagte Beeche.

Nach Angaben des Weltverbands FIFA wurden für die 64 Spiele in Australien und Neuseeland bislang rund 1,1 Millionen Tickets verkauft. Die Schere geht jedoch weit auseinander: Während in Australien etwa 830.000 Eintrittskarten abgesetzt wurden, sind es in Neuseeland lediglich 270.000.

Das deutsche Team steigt am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko ins Turnier ein.