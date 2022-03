Köln (SID) - Finanzielle Hilfe für ukrainische Sportlerinnen und Sportler: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Sporthilfe (DSH) haben einen Fonds aufgelegt, um kurzfristig Unterstützung sicherzustellen. Der DOSB stellt für den Fonds einen Grundstock in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung hieß. Spenden können per Überweisung an folgende Bankverbindung getätigt werden: Stiftung Deutscher Sport (IBAN: DE 17 500 800 0000 961 826 00/Betreff: Ukrainehilfe).

"Der Sport darf sich nicht nur solidarisch erklären, sondern muss angesichts der humanitären Katastrophe auch unmittelbare Unterstützung leisten", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert: "Die Aggressoren Russland und Belarus sind vom internationalen Sport zu suspendieren. Gleichzeitig gilt es aber auch zügig und unbürokratisch humanitäre Unterstützung zu leisten. Wir wollen etwas konkret für ukrainische Sportler:innen tun."