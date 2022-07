Nach einem einmonatigen Trainingslager in Japan will das sechsköpfige ukrainische Sumo-Team bei den World Games um Medaillen kämpfen.

Soka (SID) - Nach einem einmonatigen Trainingslager in der Heimat des alten japanischen Sports ist es soweit - nun will das sechsköpfige ukrainische Sumo-Team bei den World Games um Medaillen kämpfen. Am Dienstag geht der Flieger in Richtung Birmingham/Alabama, wo die Weltspiele der nicht-olympischen Sportarten vom 7. bis 17. Juli ausgetragen werden.

"Ich möchte mir selbst etwas geben, worüber ich glücklich bin, und dann möchte ich den Menschen zu Hause etwas zum Anfeuern geben", sagte Iwanna Beresowska, eine von zwei Frauen im ukrainischen Team.

Als der Aggressor Russland Ende Februar die Stadt Charkiw bombardierte und dort einmarschierte, hatte die Sumo-Mannschaft der Ukraine gerade eine Trainingseinheit in ihrem Stützpunkt beendet. Das Team floh, hielt sich seit Ende Mai in Japan fit. Trotz der kriegsbedingten Unterbrechungen sei die Mannschaft in guter Verfassung für die "sehr wichtigen" Weltspiele, sagte Trainerin Ljubow Korobko.

Etwa 3000 Menschen in der Ukraine betreiben diese traditionsreiche Sportart. Das vom Krieg gebeutelte Land gehört zu den erfolgreichsten Nationen, seitdem das Sumo-Ringen im Jahr 2005 sein Debüt bei den World Games feierte.

Die World Games werden seit 1981 alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) ausgetragen. Bei der elften Auflage in Birmingham gehen 3600 Athleten aus 110 Nationen in 34 Sportarten an den Start. Deutschland stellt mit 320 Sportlern das zweitgrößte Aufgebot.