Der frühere Radprofi Jan Ullrich hat in einem Teaser zu einer Amazon-Dokumentation Einblicke in seine überstandene schwere Lebenskrise gegeben.

Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich hat in einem Teaser zur vierteiligen Amazon-Dokumentation "Jan Ullrich – Der Gejagte" Einblicke in seine inzwischen überstandene schwere Lebenskrise gegeben. "Mir ging's auch richtig scheiße. Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whiskey wie Wasser getrunken", sagte Ullrich: "Bis kurz vor Exitus."

Ullrich war 2018 schwer abgestürzt und hatte mehrfach mit Eskapaden für Negativschlagzeilen gesorgt. Mittlerweile hat sich der 49-Jährige stabilisiert und ist auch wieder regelmäßig auf dem Rad aktiv.

Auch das Thema Doping riss Ullrich indirekt an. Frühere Aussagen, wonach er niemanden betrogen habe, relativierte er. "Dass ich niemanden betrogen habe, war falsch. Für mich war das auf meine Gegner getrimmt, aber die Fans gehören natürlich auch dazu", sagte Ullrich.

Die Dokuserie startet ab dem 28. November exklusiv bei Prime Video.