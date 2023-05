Ex-Europameisterin Navina Omilade (41) hat vor den Auswirkungen eines möglichen TV-Blackouts für die anstehende Frauenfußball-WM gewarnt. Das drohende Szenario "würde tatsächlich dem Hype, den wir gerade haben, einen ganz schönen Dämpfer geben. Deshalb hoffe ich sehr, dass noch eine Einigung gefunden wird", sagte die ehemalige Nationalspielerin bei einem Volkswagen-Termin am Rande des SPOBIS in Düsseldorf.

Es wäre "unheimlich wichtig", dass das Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) im TV gezeigt werde. Gerade in "der Zeit, in der die Aufmerksamkeit auf dem Frauen-Fußball liegt, in der sich viele dafür interessieren, immer mehr in die Stadien kommen, immer mehr vor die Fernseher gelockt werden, wäre es ein Unding, wenn ausgerechnet die WM, das größte Ereignis, das es im Fußball gibt, dann nicht im Fernsehen läuft, nicht für alle einfach verfügbar ist", sagte Omilade, die 2001 und 2005 mit der DFB-Elf den EM-Titel gewonnen hatte.

Kurz vor der WM ist weiter unklar, ob das Turnier unter anderem in Deutschland übertragen wird. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte den öffentlich-rechtlichen Sendern zu niedrige Angebote vorgeworfen und mit einem TV-Blackout in mehreren europäischen Nationen gedroht.