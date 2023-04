Golfprofi Bernhard Langer droht beim US Masters in Augusta am Cut zu scheitern.

Augusta (SID) - Golfprofi Bernhard Langer droht beim US Masters in Augusta am Cut zu scheitern. Der 65-Jährige, der bei dem Prestigeturnier bereits zum 40. Mal dabei ist, spielte am Karfreitag eine 74er-Runde und zeigte sich dabei im Vergleich zum Auftakt am Donnerstag (75) leicht verbessert. Mit insgesamt fünf Schlägen über Par ist Langers Aus nach zwei Runden jedoch so gut wie sicher.

Um doch noch weiterzukommen, müssen zahlreiche vor Langer platzierte Spieler auf ihren zweiten Runden einbrechen. Dem Anhausener, zweimaliger Masters-Sieger, gelangen in der zweiten Runde zwei Birdies, jedoch leistete er sich vier Bogeys, die ein besseres Ergebnis verhinderten. Die Spieler unter den besten 50 qualifizieren sich für die finalen Runden auf dem Par-72-Kurs.

Ganz vorne lag zunächst Brooks Koepka, einer der "LIV-Rebellen", der der PGA-Tour den Rücken gekehrt hat und nun in der lukrativen, aber wegen des saudischen Einflusses umstrittenen LIV-Tour spielt. Der US-Amerikaner, der zum Auftakt mit einer 65 geglänzt hatte, ließ am Freitag eine 67 folgen. Er liegt damit zwölf Schläge unter Par.

"Es war sehr solide, ich habe nicht wirklich viel falsch gemacht", sagte Koepka: "Auf den Par-fünf-Löchern muss man auf den Birdie gehen und die Chance nutzen. Das ist mir gut gelungen."

Superstar Tiger Woods hatte zum Einstand unter Schmerzen am rechten Bein eine 74 gespielt, für den US-Amerikaner war es die schlechteste Auftaktrunde bei einem US Masters seit 18 Jahren. Woods steht damit in der zweiten Runde unter großem Druck.

Neben Langer und Woods droht auch Rory McIlroy das frühe Aus. Der Mitfavorit aus Nordirland, der am Donnerstag eine 72 gespielt hatte, stand zur Halbzeit seiner zweiten Runde bei bereits vier Bogeys.