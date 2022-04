Valencia wird mit Bologna, Glasgow und Hamburg in diesem Jahr die Gruppenphase des Davis Cups ausrichten.

Köln (SID) - Valencia wird mit Bologna, Glasgow und Hamburg in diesem Jahr die Gruppenphase des Davis Cups ausrichten. Das teilten der Internationale Tennisverband (ITF) und der Rechteinhaber Kosmos Tennis am Dienstag mit. Die Vorrunde des prestigereichen Teamwettbewerbs ist vom 14. bis 18. September angesetzt, die Finalrunde findet vom 21. bis 27. November in Malaga statt.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um Olympiasieger Alexander Zverev wird in Hamburg um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Die Auslosung findet am Dienstagmittag statt. Russland wurde aufgrund der geltenden Sanktionen aus dem Wettbewerb ausgeschlossen.