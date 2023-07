Der wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs von US-Kunstturnerinnen, unter anderem Rekord-Weltmeisterin Simone Biles-Owens, verurteilte Mediziner Larry Nassar ist im Gefängnis in Wildwood/Florida durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Wie Joe Rojas, Vorsitzender der örtlichen Gewerkschaft der Strafvollzugsbeamten, der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, befinde sich der 59-jährige Nassar "so weit ich weiß in einem stabilen Zustand". Nassar wurde laut Rojas zweimal in den Hals, sechsmal in die Brust und zweimal in den Rücken gestochen.

Das Bureau of Prisons (BoP) lehnte es aus Gründen des Datenschutzes ab, zu bestätigen, dass Nassar angegriffen worden war, erklärte aber auf AFP-Nachfrage, dass "ein Insasse" am Sonntag um 14.35 Uhr im Coleman-Gefängnis angegriffen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden war.

"Das Personal leitete sofort lebensrettende Maßnahmen ein", hieß es in einer Erklärung der Gefängnisleitung. "Das Personal forderte den medizinischen Notdienst an und die lebensrettenden Maßnahmen wurden fortgesetzt." Das FBI, die zentrale Sicherheitsbehörde der USA, sei benachrichtigt, hieß es weiter. Auch eine interne Untersuchung habe begonnen.

Nassar, der ehemalige Arzt des amerikanischen Turnverbandes, war in drei Prozessen zu Gefängnisstrafen von insgesamt 175 Jahren verurteilt worden. Nassars Opfer erzielten 2021 einen Vergleich in Höhe von 380 Millionen Dollar mit USA Gymnastics, eine der größten Entschädigungen, die jemals für Opfer von sexuellem Missbrauch geleistet wurden.