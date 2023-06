Einzel-Olympiasiegerin Julia Krajewski liegt bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen nach dem ersten Tag auf Rang zwei. Die Warendorferin musste sich nach der ersten Hälfte der Starter in der Dressur auf Ero de Cantraie nur hinter Nadine Marzahl ( Munster) und ihrer Hannoveraner-Stute Victoria einreihen. Die drittbeste Wertung erhielten Ben Leuwer und sein Holsteiner Wallach Citius.

Mit ihrem Goldpferd von Tokio, Amande de B' Neville, ist Krajewski in diesem Jahr nicht in Luhmühlen am Start. Stattdessen geht sie am Freitag noch mit Nickel aufs Dressur-Viereck, die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Ingrid Klimke ( Münster) greift dann mit Siena Just Do It ebenfalls ins Geschehen ein. Der dreimalige Olympiasieger und Titelverteidiger Michael Jung (Horb) verzichtete auf eine Teilnahme.

Am Samstag steht in Luhmühlen die Geländeprüfung auf dem Programm, die Entscheidung fällt am Sonntag im Springen.