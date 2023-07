Bei seinem vierten Sieg hat der Chinese Qin Haiyang den sechsten Weltrekord bei der Schwimm-WM in Fukuoka aufgestellt. Der 24-Jährige ließ über 200 m Brust in 2:05,48 Minuten den australischen Olympiasieger Zac Stubbelty-Cook hinter sich und unterbot dessen Bestmarke um 47 Hundertstelsekunden. Zuvor hatte Qin bereits über 50 und 100 m Brust sowie mit der chinesischen Lagenstaffel Gold gewonnen.

Zum Auftakt der Rennen am Freitagabend gewann die Australierin Mollie O'Callaghan über 100 m Freistil ebenfalls ihre vierte Goldmedaille in Fukuoka. Die 19-Jährige hatte zuvor schon über die doppelte Distanz sowie jeweils in Weltrekordzeit mit beiden Freistilstaffeln triumphiert. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war sie vor zwei Jahren bereits zweimal zu Staffelgold geschwommen.