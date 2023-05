Vizeweltmeisterin Katharina Menz hat die WM in Doha für den Deutschen Judo-Bund mit einem Sieg eröffnet. Die 32-Jährige von der TSG Backnang setzte sich in der Klasse bis 48kg gegen Priscilla Morand aus Mauritius mit der höchstmöglichen Wertung (Ippon) durch. Auch den zweiten Kampf gegen die Schwedin Tara Babulfath gewann sie und trifft nun in der Neuauflage des WM-Finals von 2022 auf die Japanerin Natsumi Tsunoda.

In Katar hat sich Menz erneut eine Medaille zum Ziel gesetzt, auch wenn "die letzten Turniere nicht so richtig gut" liefen. Neben Menz ging zum Auftakt am Sonntag auch Maximilian Standke (bis 60kg) auf die Matte, der WM-Neuling vom KSC Asahi Spremberg verlor aber bereits in der ersten Runde gegen Barros Leonardo de Sa Menezes ( Angola).

Insgesamt sind in Doha 17 deutsche Judoka in den Einzelwettbewerben am Start. Eduard Trippel und Anna-Maria Wagner fehlen der deutschen Mannschaft. Trippel, der bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Silber in der Klasse bis 90kg gewonnen hatte, musste seine Teilnahme mit einer Knieverletzung absagen. Wagner, in Tokio mit zweimal Bronze dekoriert, kann wegen einer Schulterverletzung nicht starten.