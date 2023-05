Ein Vogel hat den Ausflug ins Oakland–Alameda County Coliseum mit dem Leben bezahlt. Vor dem MLB-Spiel zwischen den heimischen Athletics und den Arizona Diamondbacks wurde das Tier im Outfield beim Einwerfen vom Baseball des Gästepitchers Zac Gallen getroffen und starb.

"Der Vogel ist nicht länger unter uns", sagte der TV-Kommentator, ein selbsternannter "Tierfreund", betroffen. Das Unglück erinnert an einen berühmten Vorfall aus dem Jahr 2001. Damals traf der Hall of Famer Randy Johnson in einem Spiel während des Spring Trainings der Major League Baseball (MLB) eine Taube tödlich, die Federn flogen durch die Luft. Das Video wurde bei YouTube millionenfach geklickt.