Titelverteidiger Recycling Volleys" itemprop="name" />Berlin Recycling Volleys steht erneut im Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard gewann am Mittwochabend das dritte Halbfinal-Spiel der Best-of-Five-Serie gegen die SWD Powervolleys Düren 3:1 (25:22, 25:19, 16:25, 25:13) und hat damit im Endspiel die Chance, nach Titeln mit Rekordsieger VfB Friedrichshafen (13) gleichzuziehen.

Der ewige Rivale aus Baden-Württemberg vergab nach zuvor zwei Siegen etwas überraschend durch ein 0:3 (23:25, 19:25, 23:25) beim SVG Lüneburg seinen ersten Matchball. Damit kann der VfB das zehnte direkte Endspiel-Duell mit den Recycling Volleys in Serie nun am Sonntag (17.30 Uhr) in der eigenen Halle perfekt machen.

Berlin, zuletzt sechsmal in Folge Meister, musste nach zwei 3:1-Siegen auch im dritten Spiel in der Max-Schmeling-Halle in den vierten Satz gehen. Am Ende reichte es für das Enard-Team gegen die bereits im Pokalfinale unterlegenen Dürener dennoch souverän zum vorzeitigen Endspiel-Einzug. Der französische Trainer Enard tritt am Saisonende aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurück, Nachfolger wird der Brite Joel Banks.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Berliner dank einer historischen Aufholjagd zum sechsten Mal in Serie den Titel gesichert. Nie zuvor hatte ein Team in der Bundesliga-Geschichte einen 0:2-Rückstand in der Finalserie gedreht - bis die Volleys das fünfte Spiel gegen den VfB 3:1 gewannen.