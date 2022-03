Auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Bundesliga geht es für die Berlin Recycling Volleys in den Play-offs gegen den TSV Giesen.

Köln (SID) - Auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Volleyball-Bundesliga geht es für die Berlin Recycling Volleys in den Play-offs zunächst gegen den TSV Giesen. Dies teilte die Liga am Freitag mit. Die Paarungen wurden mittels einer Quotientenregel gebildet, weil das letzte noch ausstehende Spiel der regulären Saison zwischen United Volleys Frankfurt und den SWD powervolleys Düren nicht mehr "innerhalb des vereinbarten Terminkorridors" stattfinden kann.

"Planmäßig in die Play-offs zu starten und diese im regulären Modus zu spielen, war stets die Prämisse aller Entscheidungen zur Spielplanung in der laufenden Saison", sagte VBL-Geschäftsführerin Julia Retzlaff.

Berlin, das die Hauptrunde auf Platz eins beendet hat, bekommt es mit dem achtplatzierten Team aus Düren zu tun. Das Viertelfinale wird im Modus "best of three" ausgetragen, das erste Duell am 13. März (17.30 Uhr) findet in Berlin statt. Ab dem Halbfinale wird der Modus "best of five" angewandt.

Die Paarungen in der Übersicht:

Berlin-Giesen

Düren-Netzhoppers KW-Bestensee

VfB Friedrichshafen-WWK Volleys Herrsching

United Volleys Frankfurt-SVG Lüneburg