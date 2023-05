Abonnementmeister Recycling Volleys" itemprop="name" />Berlin Recycling Volleys hat sich im "ewigen" Finale der Volleyball-Bundesliga gegen Rekordchampion VfB Friedrichshafen drei Matchbälle erspielt. Die Berliner, Titelträger der vergangenen sechs Spielzeiten, gewannen auch das zweite von maximal fünf Spielen der Serie am Donnerstag am Bodensee mit 3:0 (25:18, 25:11, 25:16).

Die Finalpaarung ist ein Evergreen - zum zehnten Mal in Serie spielen die beiden Teams den Meister aus, neunmal gewann Berlin. Insgesamt liegt Friedrichshafen, das im dritten Spiel am Samstag (20.00 Uhr) in der Hauptstadt unbedingt gewinnen muss, noch mit 13:12 Titeln vorne.