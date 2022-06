Die deutschen Volleyballer sind am Donnerstag im Rahmen der Nations League in Quezon-City/Philippinen nicht zu ihrem Spiel gegen China angetreten.

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer sind am Donnerstag im Rahmen der Nations League in der philippinischen Millionenstadt Quezon-City nicht zu ihrem Spiel gegen China angetreten. Einige chinesische Spieler waren nach ihrer Ankunft in dem Inselstaat positiv auf COVID-19 getestet, von den lokalen Behörden aber für spielfähig erklärt worden.

Die Partie wird nun mit 3:0 Sätzen für China gewertet. Deutschland hatte bereits am Mittwoch zum Auftakt der zweiten Gruppenphase gegen Europameister Italien mit 0:3 verloren.

In der Mitteilung des Weltverbandes FIVB heißt es, die deutsche Mannschaft habe sich geweigert, gegen China zu spielen, obwohl die betroffenen chinesischen Spieler von den zuständigen Stellen grünes Licht für einen Einsatz erhalten hätten.