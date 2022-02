Köln (SID) - Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben den großen Favoriten Berlin Recycling Volley gestürzt und sind ins Finale des DVV-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Mark Lebedew bezwang den souveränen Tabellenführer der Bundesliga mit 3:2 (22:25,25:15, 18:25,25:14,15:12).

Es war bereits das vierte Aufeinandertreffen der beiden Vereine in dieser Saison, in den ersten drei Duellen hatte Friedrichshafen gerade einmal einen Satz gewonnen. Im Finale am 6. März in Mannheim trifft Friedrichshafen auf die SVG Lüneburg.