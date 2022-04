Köln (SID) - Pokalsieger Allianz MTV Stuttgart und der zehnmalige deutsche Meister SSC Palmberg Schwerin haben in der Volleyball-Bundesliga der Frauen als erste Teams das Halbfinale erreicht. Hauptrundensieger Stuttgart gewann auch Spiel zwei der "best of three"-Serie bei den Roten Raben Vilsbiburg 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) und hält damit weiter Kurs auf seinen zweiten Meistertitel.

Schwerin siegte beim VfB Suhl wie schon in der ersten Partie erst im Entscheidungssatz. Nach zweieinhalb Stunden war das 3:2 (25:20, 15:25, 21:25, 25:23, 15:13) perfekt, das Team aus Mecklenburg-Vorpommern trifft nun auf Stuttgart.

In den beiden weiteren Viertelfinal-Duellen zwischen den Ladies in Black Aachen und dem SC Potsdam sowie dem 1. VC Wiesbaden und dem Dresdner SC (Play-off-Stand jeweils 0:1) steht Spiel zwei am Samstag an.