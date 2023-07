Die Volleyballerinnen aus der Türkei haben bei der fünften Auflage der Nations League erstmals den Titel geholt. Das Team des italienischen Trainers Daniele Santarelli schlug im Finale von Arlington/Texas China mit 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:16).

Überragende Akteurin war Melissa Vargas mit 26 Punkten, die 23-Jährige wurde als wertvollste Spielerin (MVP) der Finalrunde ausgezeichnet. "Ich lebe einen Traum", sagte die türkische Teamkapitänin Eda Erdem: "Ich kann es einfach nicht glauben, es fühlt sich nicht real an."

Bronze ging an Polen, das Gastgeber USA im "kleinen Finale" 3:2 (25:15, 16:25, 25:19, 18:25, 17:15) schlug. Die Amerikanerinnen hatten die Nations League 2018, 2019 und 2021 gewonnen, im Vorjahr triumphierte Italien. Die deutsche Mannschaft war am Mittwoch (Ortszeit) im Viertelfinale am favorisierten Hauptrundengewinner Polen gescheitert (1:3).