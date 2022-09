Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen um Kapitänin Jennifer Janiska sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft gestartet. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen schlug Bulgarien am Sonntag im niederländischen Arnheim 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:21). Der Belgier Heynen, von 2012 bis 2016 beim Deutschen Volleyball-Verband (DVV) Trainer der Männer, betreut zum ersten Mal eine Frauen-Mannschaft.

In der Sechsergruppe C geht es für die DVV-Auswahl erneut in Arnheim mit dem Spiel gegen Kasachstan ( Montag) weiter, danach warten in Lodz Titelverteidiger Serbien ( Donnerstag), Olympiasieger USA ( Freitag) und Kanada (Samstag/alle sportdeutschland.tv). Die ersten vier Teams schaffen es in die zweite Gruppenphase. Die deutschen Frauen haben noch nie eine WM-Medaille gewonnen.