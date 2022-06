Die deutschen Volleyballer haben ihr zweites Spiel in der Nations League nach gutem Start noch verloren.

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer haben ihr zweites Spiel in der Nations League nach gutem Start noch verloren. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Michal Winiarski unterlag dem Olympia-Dritten Argentinien im kanadischen Ottawa 1:3 (25:18, 22:25, 17:25, 20:25). Bester deutscher Scorer war Linus Weber (19 Punkte).

Zum Auftakt hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) Gastgeber Kanada mit 3:0 bezwungen. In der ersten von insgesamt drei Gruppenphasen trifft Deutschland in der kanadischen Hauptstadt noch auf Bulgarien (Freitag) und Serbien (Samstag). Die besten acht der insgesamt 16 Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale, in der vergangenen Saison hatte Deutschland den 13. Platz belegt.

Winiarski hatte das DVV-Team erst im April nach dem kurzfristigen Abgang von Andrea Giani übernommen.