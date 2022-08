Berlin (SID) - Die deutschen Volleyballer haben in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft das erste Testspiel gegen die Niederlande verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag am Donnerstag in Rotterdam mit 1:3 (22:25, 25:22, 28:30, 19:25). Am Freitag (19.30 Uhr) absolviert die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) einen weiteren Test gegen die Niederlande.

Die WM findet vom 26. August bis 11. September in Polen und Slowenien statt. Deutschland trifft in Ljubljana in der Gruppe D auf Olympiasieger Frankreich (26. August), Kamerun (28. August) und Gastgeber Slowenien (30. August). Zuletzt hatte das DVV-Team beim Sieg der Franzosen in der Nations League den zwölften Platz belegt.