Köln (SID) - Die italienische Volleyballerin Julia Ituma ist tot. Wie ihr Team Igor Gorgonzola Novara und der nationale Verband mitteilten, sei die 18-Jährige in der Nacht zu Donnerstag aus einem Hotelfenster in Istanbul gestürzt. Ituma war mit dem italienischen Erstligisten zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League in die Türkei gereist.

Wie italienische Medien berichteten, werde zu den Hintergründen des Unglücks, das sich gegen vier Uhr morgens ereignete, noch ermittelt. Im vergangenen Jahr hatte Ituma mit der italienischen Auswahl die U19-EM gewonnen.